SAMPLE BALLOT: See what’s on the ballot for Missouri’s August primary

SPRINGFIELD, Mo. (KY3) - Missouri’s primary for the general election is August 2. The election features federal, state, and county government races. It also features a few municipal or fire protection district taxes. Again, this is an election for only Missouri voters.

MISSOURI ONLY:

Barry County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/-kDSF9TtqA7iTEbRp0lUf5bYB6M=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/Z7ECFZYD25DGRKXR3F6RUPYYMY.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/xctA5v0M0ZVLrjRcbKCcaS1aRK4=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/CA4PRJ7DXVDXLPEMRGK74MKFKM.png

Benton County: http://www.bentoncomo.com/documents/elections/2022_aug_02_sample%20ballot.pdf

Camden County: https://www.camdenmo.org/wp-content/uploads/August-2022-Primary-Sample-Ballot.pdf

Cedar County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/rOGzo7Mtbo1vLXriFTGKzZejX2w=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/UVKH5JET5VD7HJ2W4LB5ERUL6E.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/sxka3d8G5lowABBlBXfwxFgLZDM=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/KELLS4ELKBHGVBPEA5U7PJL4VA.png

Christian County: https://www.christiancountymo.gov/offices/county-clerk/sample-ballots/

Dade County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/-KQQU94_XopFm1m2_pxi5sk2aHQ=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/6VHOTPWMFNHGHI4ODGJP52G4UQ.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/YF498QmJy6C8De2O0Udu-WXlrjI=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/56IQGLPG3NASJG367ELWZQI4EM.png

Dallas County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/dsilgMsNpjkeLVLdVbMj0C3YKGs=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/H63RDJ2TPRDRJFQHCC3X66JACY.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/XI8bfz45xVLUC7XJguYj_VRbMoI=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/MZDY5PPU7ZG4FAFIYXDKM3PI2M.png

(Ballot 3) https://www.ky3.com/resizer/rr6Hm-PEZEeofy0lcL5qOqbel7E=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/JBSQHX53NZE3TACCZUQPNIK2VY.png

(Ballot 4) https://www.ky3.com/resizer/ZtdUSrKXrSuawHaQ_pQrI__X_yI=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/HE4X2MUR55AKTKMWIKHRX5NWDE.png

Dent County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/6Mz20bO6F7bbjcUU219cjalzixk=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/PLRVK2PYC5BBNJ4L43GVBDZWMQ.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/LStpBCAQZFtb4U-QYcJmQU3z2CQ=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/33OBAYMRUFEN3AZZU7YUZJYRO4.png

Douglas County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/NCbtLX3Fbcf9Mc-6_1MApCEGDOk=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/LAUBC4NP2BHQNCIZIX2A3E62BE.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/Gy6mR6fQDhGOhK3KRYmOg8eVFj4=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/LAK72YE72FH3TPSVJJD5U2K6AQ.png

(Ballot 3) https://www.ky3.com/resizer/hYhEbYMlQGPFSDu99-j8EgivvJY=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/EBGRLE6JIVG4PD6O5MJWPU6CSU.png

(Ballot 4) https://www.ky3.com/resizer/UFwdSzzhj7B5Ur85SeIwfRz4wDI=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/GBQ74ICWYFAGLH6R4G64GZO4KI.png

(Ballot 5) https://www.ky3.com/resizer/n7JMzkTHq0liZXgnlE26XItNXnM=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/46Z7EEBUENBJJNQLCYAV7VY4DA.png

Greene County: https://vote.greenecountymo.gov/wp-content/uploads/2022/06/SAMPLE-for-website.pdf

Hickory County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/60DCYg6qpUVY1BlSZptw6b-mbSU=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/2RPODRC4RNATVJE7NHKP6KTISM.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/XmwX5QWFqVmDx0_RBEDN1sHawaU=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/JS6E4DDW75BZJMGOABMMCWP3GM.png

(Ballot 3) https://www.ky3.com/resizer/5exgeEvlwL5RZ1_lKs9z8QFxlk4=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/M2NFAQKTFBC55HKFIZEB2BHYXE.png

(Ballot 4) https://www.ky3.com/resizer/kcwEs_LNEO0TDK-iMaDaXSPCDIA=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/YVIIEWSLFNB4HJD2RSPIA6UQBE.png

(Ballot 5) https://www.ky3.com/resizer/_p0XbspW-9pjsOXyTLz8pZLspGo=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/O3X3HUDTHRE5DEQFB5YAUT6XVA.png

(Ballot 6) https://www.ky3.com/resizer/H46GSags_sFC1TETRMRA8OBiq90=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/OENCANZGF5CLXKHSUH5A6H44S4.png

(Ballot 7) https://www.ky3.com/resizer/6FVkLdBQfAXAJkR1LmHoYsqDFA4=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/5ECB7CLH6FEA3PTBBWDZ267AMM.png

Howell County: (Waiting for Sample Ballot)

Laclede County: https://lacledecountyclerk.org/whats-on-the-ballot/

Lawrence County: https://www.lawrencecountymo.org/_files/ugd/e487e4_e77f690641e04f7f85b68935f74b4051.pdf

Miller County: https://www.millercountymissouri.org/_files/ugd/cbf041_4d98fb28d8844724a79dbd05543a83a2.pdf

Oregon County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/UFwdSzzhj7B5Ur85SeIwfRz4wDI=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/GBQ74ICWYFAGLH6R4G64GZO4KI.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/6nlwTUXj_BEVcPYSGBDuU7ZOXC0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/6JID46XOJVCBVEIBTEJGMBJJR4.png

(Ballot 3) https://www.ky3.com/resizer/DqS2pdfJCrx-OB3ELJCx5hlqpPQ=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/J3LESINZ7VAPDK2KUHZ77OZADU.png

(Ballot 4) https://www.ky3.com/resizer/oJaKj9mWTH6vUOisCjaqBxtqMhw=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/GCIEOLME6JEIXHVJBZESF6UIPM.png

Ozark County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/BDcpvQbT1VPONzqF-wEo_lWVKdw=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/AR5LEBUYWNE7FMVXPEQ5K2PXCI.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/FPs9BaSlCo1RyZC590sd5taBUQE=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/AAHYZXAJ6BBOVPW2W3RG4TFFBI.png

(Ballot 3) https://www.ky3.com/resizer/hNpcrb120aOb5lhuKKHuEyx-4Ck=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/5WP3FY4OMJCCDLEMOTLIQNXJQU.png

(Ballot 4) https://www.ky3.com/resizer/fjRWwOoI474ykzaMwaSVKd04V3Y=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/A2AXURJ7CBFNTJHLPZMNZENJJY.png

(Ballot 5) https://www.ky3.com/resizer/gD0aLi5Bdb6LuIS9prCGCVrayhE=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/EZ47DD7SYVG5TLRYMBBSKL3SSM.png

Phelps County: http://www.phelpscounty.org/directory/county-clerk/elections/

Polk County: https://polkcountymo.gov/county-clerk/

Pulaski County: https://drive.google.com/file/d/1rKGhzX7y0d03qw2nVXeOXMH4dg8qhZDA/view

Shannon County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/SLuojg0G3huA4yZbu69gvlDC4Ck=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/NZFNGSECMFFINGY7BFDTZBVALU.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/B21-vgmBwth9wuRhQVRXNCh1yEg=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/DENLDRTCLJEVFO7RRJWJWS36KU.png

(Ballot 3) https://www.ky3.com/resizer/FmU0bkOCSqPTORr26LeFkGk-CJ8=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/7BESVGZDARFVDIIT5N7HGXTT4I.png

(Ballot 4) https://www.ky3.com/resizer/Td4y2CMwUY7FroEKPGk1LVODYw0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/FQJHPDO6DRCWRKTACWNF3JWREE.png

(Ballot 5) https://www.ky3.com/resizer/8vpJ8onbLWo1o519_smY32horEQ=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/7PCLGZQIQRCTTP66P2PQICKCTA.png

St. Clair County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/q_OkqzNXLsdaYduVVTRQ8zgEFPk=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/DTVLBLB55FEQ5JN2DWEH4YTSSM.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/yDbk62h2a8VbgdlkBSRR1K3svuU=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/DP3MPHBZNZB5FKRFGHT4GDNEKU.png

(Ballot 3) https://www.ky3.com/resizer/93Q0Ix7igMN-d0JtbVHsxyN1a2M=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/36RUCO2QSFC2TEERJNFZBWLZYU.png

(Ballot 4) https://www.ky3.com/resizer/QO7A3IWlXGF3AUcaHq2EDmwt0Qc=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/SBK23POPPBG4XERCROQM4DVZVE.png

Stone County: https://stonecountyclerk.com/media/uploads/downloads/doc04647720220627154129.pdf

Taney County: https://media.taneycounty.org/pdf.php?id=4629

Texas County:

(Ballot 1): https://www.ky3.com/resizer/Y5vDZQZRYV1NFHXX8akh4lZ5g1w=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/LHMIDRTSCFGPNEOUGKVFAI5UGM.png

(Ballot 2): https://www.ky3.com/resizer/2isRWGYTvlF_pcsectDGHGbs_oU=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/OREUOOKMWRCXXAU24GASSK4YWY.png

Webster County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/-aUYtLCLQD6QhyCt5aFmiOPdOK0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/GZOYR4DDEZEX3IOH3RVPASIGUM.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/B-F45ZinQGREIFzD3Gzj858PKPM=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/HOM6MAPQJBDY5DEH7JRNENTOAQ.png

Wright County:

(Ballot 1) https://www.ky3.com/resizer/tt1ushu6EBbt10Fg1h_iEy24rr8=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/VA55AG3NRRFHTI2J3ONUJUQMSY.png

(Ballot 2) https://www.ky3.com/resizer/ebNqQ9ljLzXW3_Pz4td9STfKqPM=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/WA5LJEWQHNBPPKLACKSJ4CL47A.png

(Ballot 3) https://www.ky3.com/resizer/XYLgSukei0x-fOj99uBXMjO5Tsk=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/CQGSE6UAJBBMXDVIBZJNBJLG4M.png

(Ballot 4) https://www.ky3.com/resizer/vPxfSzDRGteifSiJkJSeeUqOztg=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/Q4S33G5QTNED5IYZWHM47NKUSA.png

