Contact Us

We want to hear from you! Please let us know how we can better serve you.

KY3 Switchboard: 417-268-3000

KY3 Fax: 417-268-3100

KY3 Newsroom: 417-268-3200

Contact “The Place”: sernst@ky3.com

News Tips: blovelle@kspr.com

News Director: blovelle@kspr.com

Engineering: engineering@ky3.com

Street/Mailing Address: 999 West Sunshine Street Springfield, MO 65807

General Sales Manager Mary Chalender mchalender@ky3.com 417-268-3036

National Sales Manager Natalie Murphy nmurphy@ky3.com 417-268-3052

Local Sales Manager Kim Whitener kwhitener@ky3.com 417-268-3056

Closed Captioning closedcaptioning@ky3.com 417-268-3000 (after hours prompt #3)